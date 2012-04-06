Пресс-служба российской полярной парусной экспедиции сообщает, что парусная яхта "Скорпиус" застряла во льдах Антарктиды и не выходит на связь. На борту яхты находится восемь человек.



"Парусная яхта "Скорпиус" отправилась 18 сентября 2011 года в российскую полярную парусную экспедицию вокруг Южного и Северного полюсов. Она попала в ледовый плен между полярными станциями "Академик Вернадский" и "Беллинсгаузен", с ней нет связи уже 4 дня.