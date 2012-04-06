Пилот вертолета Bell-407 погиб в Татарстане из-за низкой облачности
6 апреля 2012, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Плохие метеоусловия могли стать причиной крушения вертолета Bell-407, это одна из версий. В вертолете находился один пилот, он погиб. Обломки вертолета были обнаружены у села Благодатного Нижнекамского района Татарстана.
В этом районе сейчас очень низкая облачность.
Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.
Ранее "АН" сообщали: Вертолет Bell, выполнявший рейс по маршруту Бугульма - Казань и пропавший сегодня с экранов радаров в Татарстане, обнаружен.