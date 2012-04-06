В Татарстане пропавший с радаров вертолет Bell обнаружен спасателями

Вертолет Bell, выполнявший рейс по маршруту Бугульма - Казань и пропавший сегодня с экранов радаров в Татарстане, обнаружен. По предварительным данным, в результате крушения воздушного судна есть погибшие.



Предполагается, что вертолет принадлежал авиакомпании "Ак Барс Аэро". Сколько человек было на борту воздушного судна уточняется.

Сигнал "SOS" с пропавшего вертолета поступил старшему оперативному дежурному МЧС 6 апреля в 11:30 мск. Предполагается, что сигнал поступил в районе трассы Казань – Оренбург возле населенного пункта Благодатное Нижнекамского района Татарстана, сообщает РБК.

Bell-407 - легкий многоцелевой вертолет, разработанный американской фирмой Bell Helicopter Textron. В качестве базового образца использовался вертолет Bell 206L-4 LongRanger. Bell-407 был впервые представлен на Heli-Expo в Далласе в 1996г.

В вертолете всего 6 пассажирских мест, экипаж - 1-2 пилота. Его крейсерская скорость составляет 222 км/ч, дальность полета - до 634 км.



Ранее «АН» писали: В Татарстане вертолет авиакомпании "Акбарс-Аэро" Bell-407 пропал с экранов радаров.



