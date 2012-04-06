ДТП под Нижним: экскурсия трагически прервалась из-за тумана (ВИДЕО)

В Нижегородской области выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса и грузовика Scania. Пока было установлено, что на автотрассе была небольшая яма, в момент аварии на дороге был сильный туман.



Столкновение произошло сегодня около 04:25 по московскому времени на 112-м км трассы Нижний Новгород-Киров. Пассажиры, не получившие травм, были размещены в частной гостинице в деревне Боковая Семеновского района. "Люди обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. Из республики Марий-Эл за участниками ДТП направлен автобус МАН", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На месте ДТП работает оперативный штаб областной Госавтоинспекции.



