В Волгоградской области ротвейлер разорвал свою хозяйку

Сегодня ночью соседи одного из частных домов в городе Паласовка (Волгоградская область) услышали крики хозяйки. Ротвейлер, напав на женщину, загрыз ее насмерть. Собака практически разорвала ее на куски.



Женщину во дворе дома обнаружил прибывший на место происшествия наряд полиции. Пса пришлось усыпить.

Ротвейлер - служебная порода собак группы молоссов. Выведена в городе Ротвайль (Германия) в середине XVIII века (согласно легенде первые представители этой породы принимали участие в Семилетней войне).