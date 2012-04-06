Еще один человек умер после ДТП в Нижегородской области

Число погибших при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области увеличилось до трех человек,среди них – водитель. Число пострадавших возросло до двадцати пяти.



МЧС открыло горячую линию по телефону 8-831-437-4778, по которому можно получить всю необходимую информацию.



Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе Нижегородской области.



