Еще один человек умер после ДТП в Нижегородской области
6 апреля 2012, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Число погибших при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области увеличилось до трех человек,среди них – водитель. Число пострадавших возросло до двадцати пяти.
МЧС открыло горячую линию по телефону 8-831-437-4778, по которому можно получить всю необходимую информацию.
Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе Нижегородской области.