На Гатчинском направлении ОЖД приостановлено движение электричек

На Гатчинском направлении Октябрьской железной дороги произошел сбой в движении поездов. Причиной стало падение железобетонной конструкции с автомобильного путепровода на контактную железнодорожную сеть.

Инцидент произошел 5 апреля в 20:30, в районе 19 км Таллиннского шоссе. Вблизи платформы Скачки с автомобильного путепровода произошло обрушение железобетонной конструкции виадука на контактную железнодорожную сеть. Временно приостановлено движение пригородных электропоездов на перегонах Лигово – Горелово и Горелово – Красное Село, пишет 47news.ru. По предварительным данным, причиной обрушения стало аварийное состояние виадука.