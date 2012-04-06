Возросло число пострадавших в ДТП в Нижегородской области

Пострадавших при столкновении автобуса и грузовика Scania в Нижегородской области, по уточненным данным, 21 человек, двое погибли. До этого говорилось о двух погибших и восьми пострадавших.

Пострадавшие доставлены в больницы города Семенов (18 человек) и поселка Воскресенское (три человека). Всего в автобусе было 47 человек: два водителя и 45 пассажиров, среди которых трое детей. Погибли водитель и пассажир автобуса.

ДТП произошло на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе Нижегородской области.