При столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области есть жертвы
6 апреля 2012, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика Scania на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе Нижегородской области.
По предварительным данным, автобус совершал экскурсию по маршруту Москва - Йошкар-Ола.
Грузовик перевозил лес, сообщают РИА Новости. Данные о пассажирах уточняются, по предварительной информации, детей среди пострадавших и погибших нет.