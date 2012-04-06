При столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области есть жертвы

Два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика Scania на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе Нижегородской области.



По предварительным данным, автобус совершал экскурсию по маршруту Москва - Йошкар-Ола.

Грузовик перевозил лес, сообщают РИА Новости. Данные о пассажирах уточняются, по предварительной информации, детей среди пострадавших и погибших нет.