43-летний столичный полицейский умер на посту

В Москве в четверг днём в офисе Центробанка в Сандуновском переулке скоропостижно скончался во время дежурства 43-летний полицейский управления вневедомственной охраны столицы Сергей Макаров.

"Сегодня в 15 часов во время несения службы скоропостижно скончался сотрудник 7 полка полиции УВО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Николаевич Макаров. По предварительной информации, причиной смерти 43-летнего старшего прапорщика полиции стала острая сердечная недостаточность", - сообщает в четверг пресс-служба столичного главка.

Погибший служил в органах внутренних дел с 2001 года.

"Коллектив ГУ МВД России по г. Москве выражает соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам погибшего", -