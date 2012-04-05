Горение разлившегося топлива на заводе в подмосковных Котельниках ликвидировали

На заводе в городе Котельными в четверг ночью пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время ведутся работы по дотушиванию возгорания, сообщила руководитель пресс-службы МЧС Подмосковья Юлия Гаврикова.

На месте работают восемь пожарных расчетов. Известно, что произошел разлив топлива площадью 600 кв. метров с последующим возгоранием, передает Интерфакс.

АН" писали, что пожар начался в 21.40 в микрорайоне Силикат в городе Котельники на заводе. Горело пять автомобилей, среди которых один топливозаправщик, четыре грузовика и четыре бытовки.