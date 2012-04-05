В микрорайоне "Силикат" в Котельниках горят автомобили и бытовки на заводе
5 апреля 2012, 23:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В подмосковных Котельниках в четверг произошел крупный пожар, площадь возгорания 600 кв. метров. К 22 часам на месте ЧП горело пять автомобилей, среди которых один топливозаправщик, четыре грузовика и четыре бытовки.
"В 21:40 в микрорайоне Силикат в городе Котельники на заводе произошел разлив топлива площадью 600 кв. метров с последующим возгоранием", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Юлия Гаврикова, передает Интерфакс.
Информации о потрадавших нет.