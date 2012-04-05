В подмосковных Котельниках в четверг произошел крупный пожар, площадь возгорания 600 кв. метров. К 22 часам на месте ЧП горело пять автомобилей, среди которых один топливозаправщик, четыре грузовика и четыре бытовки.

"В 21:40 в микрорайоне Силикат в городе Котельники на заводе произошел разлив топлива площадью 600 кв. метров с последующим возгоранием", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Юлия Гаврикова, передает Интерфакс.

Информации о потрадавших нет.