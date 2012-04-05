В Москве на проспекте Жукова пьяная женщина на Мермедесе без документов протаранила шесть автомобилей, влючая машину ГИБДДэшников. В аварии пострадали два человека. Виновница происшествия не пострадала.

По данным ГИБДД, эта женщина с марта 2010 г. по январь 2012 г. привлекалась к административной ответственности 11 раз. С 2009 г. по настоящее время она участвовала в пяти дорожно-транспортных происшествиях.

"5 апреля в 5.10 сотрудники полиции, дежурившие на посту-пикете ДПС на проспекте Маршала Жукова, попытались остановить для проверки документов автомобиль Мерседес. Однако женщина-водитель проигнорировала требование полицейских, проследовав на большой скорости в сторону МКАДа. Сотрудники ГИБДД приняли решение преследовать автомашину. На 74 км МКАД водитель Мерседеса, пытаясь скрыться от полиции, не справилась с управлением. В результате произошло ДТП с участием шести автомобилей, в том числе полицейской машины", - передает пресс-служба столичного Главка МВД.

Установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство отсутствовали.

По факту совершенного правонарушения проводится проверка.