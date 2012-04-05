В Ленобласти из приюта сбежали два мальчика

В Ленинградской области пропали двое воспитанников социального приюта. Инцидент произошел 4 апреля в 1 микрорайоне города Тихвина. Из социального детского приюта «Светлячок» пропали два 11-летних мальчика.

По данным ОМВД по Тихвинскому району, оба ребёнка состоят на учёте у психиатра. Известно, что они неоднократно убегали из приюта. Один из беглецов лечился в психиатрической больнице, пишет Фонтанка.ру. В настоящее время проводится проверка.