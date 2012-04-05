Взрыв и пожар произошли на европейской антарктической станции

На европейской антарктической станции "Конкордия" произошел бытовой взрыв, последствия ЧП были быстро ликвидированы персоналом станции, который действовал согласно противопожарной инструкции, никто не пострадал.

Взрыв произошел из-за технической ошибки сотрудника, поместившего литий-ионный аккумулятор в зарядное устройство для никель-кадмиевых элементов, в результате чего аккумулятор взорвался. В момент ЧП сотрудник станции собирался идти спать, но в это время сработала пожарная сигнализация, которая включилась сразу же при появлении едкого, токсичного дыма. Весь персонал станции проснулся и принял участие в тушении пожара, об этом сообщает РИА Новости.

На круглогодичной итальянско-французской научной станции "Конкордия" работают около 50 человек в летний период, и 12 человек - в зимний, сотрудники станции проводят здесь точные астрономические наблюдения.

Напомним, в конце февраля на бразильской научно-исследовательской станции "Команданте Феррас" в Антарктике произошел пожар, унесший жизни двух сотрудников и уничтоживший значительную часть научного оборудования станции, 44 человека были эвакуированы.