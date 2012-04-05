Пьяная женщина-водитель устроила масштабное ДТП на МКАД

Сегодня утром женщина-водитель устроила масштабное ДТП на Московской кольцевой автодороге.Автомобиль Мерседес ML 350 протаранил 6 машин, включая полицейский автомобиль.

По данным ГИБДД, в 05:00 мск сотрудниками ДПС, дежурившими на стационарном посту-пикете в районе проспекта Маршала Жукова, была предпринята попытка остановить автомобиль Мерседес ML 350.

Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских помчался в сторону МКАД. Информация о нарушителе была передана всем нарядам ДПС, началось преследование.

В районе 74-го километра МКАД дама-водитель Mercedes, пытаясь скрыться от полиции, не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадали два человека. Сама виновница аварии не пострадала.

Полицейские установили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. У женщины не было при себе ни прав на вождение автомобиля, ни регистрационных документов на Мерседес ML 350.