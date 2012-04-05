В Московском районе Петербурга избит сотрудник ГИБДД

В Петербурге, в среду, 4 апреля водитель избил гаишника. В 13:10 у дома № 182 по Ленинскому проспекту при оформлении дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041 оказал неповиновение и нанес несколько ударов в голову 34-летнему старшему лейтенанту полиции, инспектору отдела ГИБДД Московского района.

Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МВД по СПб и ЛО, медики диагностировали у автоинспектора сотрясение головного мозга. В больнице гаишнику оказали помощь. Он направлен на амбулаторное лечение.Водитель доставлен в 29-й отдел полиции. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника органов внутренних дел). По данному факту проводится проверка.