Беременная девушка повесилась из-за проблем с учебой и возлюбленным

Студентка первого курса педагогического колледжа в закрытом городе Новоуральск (Свердловская область) ушла из дома и решила свести счеты с жизнью. Ее нашли повесившейся в лесу.



Позавчера в дежурную часть полиции Новоуральска обратился местный житель с заявлением о том, что 1 апреля ушла из дома и не вернулась его несовершеннолетняя дочь, 1995 г. р.

Девушка ушла из дома из-за проблем с учебой, к тому же она была беременна на сроке около 15 недель и поссорилась со своим возлюбленным.

4 апреля около полудня в лесном массиве недалеко от автозаправки в городе было обнаружено тело девушки. Она повесилась, не оставив предсмертной записки. По данному факту проводится проверка



