В Ростове-на-Дону сегодня утром загорелось здание завода "Продмаш". По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.Возгорание началось около 6:30 утра.

К 7:30 площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Пожару была присвоена третья (наивысшая для региона) категория сложности. Значительная часть крыши здания охвачена огнем.

В тушении пожара принимают участие более 40 огнеборцев и 12 единиц техники, а также пожарный поезд. В МЧС РФ по Ростовской области уточнили, что загорелось одно помещение завода - столярный цех в Строительном переулке.

Завод "Продмаш" специализируется на выпуске технологического оборудования для сельского хозяйства.