В Подмосковье в Химкинском районе в ночь на четверг под колесами скоростного поезда "Сапсан" погиб мужчина. По версии следствия, мужчина переходил пути в неположенном месте на перегоне Сходня - Химки около 23:30 мск.

Он не отреагировал на сигнал машиниста. В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что личность погибшего мужчины устанавливается.

Поезд "Сапсан" следовал из Петербурга в Москву. По словам очевидцев, встречавших поезд на Ленинградском вокзале, "Сапсан" прибыл в столицу с 15-минутным опозданием. На передней части локомотива была видна большая вмятина.

"Сапсан", построенный немецким концерном Siemens, дебютировал на российских железных дорогах в декабре 2009 года. За первые 12 месяцев эксплуатации 20 человек лишились жизни под колесами поезда.