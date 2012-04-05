В Иркутской области застрелился солдат на посту
5 апреля 2012, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
Военный следственный отдел СКР по Иркутскому гарнизону проводит проверку по факту гибели рядового войсковой части 3466 Михаила Раковского, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.
Солдат застрелился из автомата АК-74 во время несения службы часовым по охране особо важного объекта.
Тело Михаила обнаружили с огнестрельным ранением головы. От полученной травмы он скончался на месте происшествия. Иных телесных повреждений у погибшего солдата не обнаружено. В его автомате АК-74 не хватало одного патрона. Предсмертной записки он не оставил.
Тело М. Раковского направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Военные следователи опросили весь личный состав караула и командование воинской части, изучили видеозаписи с камер наблюдения, установленных на охраняемом объекте.
В тумбочке солдата нашли большое количество книг по психологии. Среди них воспоминания людей, переживших клиническую смерть.
Михаил Раковский был призван на военную службу в ноябре 2011 года из Новосибирской области, сообщает «Интерфакс». Он воспитывался в детском доме, куда попал в четыре года. Суд лишил его отца и мать родительских прав, поскольку они были алкоголиками.