Во время прыжков с парашютом в Рязани погиб курсант

В Рязанской области при совершении прыжков с парашютом погиб курсант 3-го курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Денис Павлов, уроженец Твери.

Официальный представитель ВДВ полковник Александр Кучеренко сообщил, что "4 апреля около 12:00 по московскому времени при совершении курсантами факультета высшего образования филиала Военного учебно-научного центра Общевойсковой академии Сухопутных войск (Рязань) плановых прыжков с парашютом из самолетов Ил-76 на площадке приземления Житово погиб один из курсантов этого военного учебного заведения".

На место происшествия для выяснения причин трагедии уже направлена комиссия командования ВДВ под руководством замкомандующего войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майора Андрея Холзакова.

Губернатор Тверской области Андрей Шевелев дал поручения главному управлению региональной безопасности и военному комиссару Тверской области незамедлительно связаться с семьей погибшего и оказать всестороннюю помощь, передает Интерфакс.