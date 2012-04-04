СКР: 13-летняя школьница выпрыгнула из окна в Южном Бутово после ссоры с другом

В микрорайоне Южное Бутово в среду 13-летняя школьница покончила с собой после ссоры с другом, следователи выясняют все обстоятельства ЧП, сообщила официальный представитель Главка следственного управления СК по Москве Виктория Цыпленкова.

Установлено, что около 19:00 девочка после ссоры с молодым человеком поднялась на лестничную клетку 11-го этажа дома 64 по улице Адмирала Лазарева, открыла окно и прыгнула вниз, передает Интерфакс. По данному факту проводится доследственная проверка.

"АН" писали, что в Москве ранним вечером среды 13-летняя школьница разбилась, выпрыгнув из окна многоэтажки. Девочка упала на козырек подъезда и скончалась на месте.