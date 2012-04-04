39-летний мужчина умер после того, как ему трижды отказали в медпомощи

В Подмосковье 39-летний мужчина умер от разрыва артерии после того, как ему трижды отказали в медицинской помощи. У Алексея Мищенкова была редкая патология сосудов. Сначала он сам обратился в больницу.

Но когда уже не мог самостоятельно передвигаться, вызывал бригаду «скорой помощи». Первая попытка вызвать «скорую», после того, как начались острые боли в груди, ещё 28 марта, оказалась неудачной .

Но врачи не захотели даже обследовать пациента, чтобы выяснить причину заболевания. Ни госпитализации, ни адекватного лечения, ни верного диагноза.

Машинист по профессии Алексей Мищенков умирал несколько дней на станции «Чапаевка», в Одинцовском районе, от разрыва артерии и внутреннего кровоизлияния. Мищенкова надо было срочно помещать в реанимацию, но его даже не госпитализировали, две таблетки под язык... Предположили, наверное, отложение солей.

На следующий день у Алексея парализовало левую сторону, полностью посинела рука, он стал задыхаться. Врачи из Кубинки предположили - межрёберная невралгия. Алексея еще можно было спасти. На третий день он уже с трудом мог вставать и говорить. В таком состоянии поездка на такси в Никольскую больницу была жестокой пыткой. Но невропатолог посиневшего пациента прежде всего отругала.Умирающего фактически выставили из кабинета.

Главврач больницы пытается теперь объяснить, что врач всё сделала правильно, и ответственности за жизнь больного не признаёт. Но каковы бы ни были выводы следователей, заключения экспертов и приговоры судей, жизнь 39-летнему мужчине вернуть уже не в силах никто.