На западе Москвы мать до смерти забила двухмесячную дочку (ВИДЕО)

На западе Москвы утром среды в одной из квартир обнаружено тельце двухмесячной девочки со следами тяжёлых побоев. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка — ранее ее уже лишали родительских прав, но женщина обещала исправиться и выполняла все требования органов опеки.

Сама она в избиении шестого своего ребёнка не признается.

Сигнал об убийстве двухмесячного ребенка поступил в полицию в 7:50 утра. Мать сама вызвала скорую помощь. Но прибывшие на место происшествия медики констатировали лишь смерть, которая предположительно наступила от сильного удара по голове. Черепно-мозговая травма была получена этой ночью.

Соседи говорят, что компании в этой квартире собирались шумные. Выпивали. Этой ночью вроде бы никого не было. Кто-то слышал плач ребенка, внезапно прекратившийся около 4-х часов утра.

Намеренно или случайно были нанесены удары ребенку — вопрос, который сейчас занимает следователей больше других, передают "Вести". Характер травм и точную причину смерти назовут только после проведения судебно-медицинской экспертизы. До этих пор уголовное дело заводить не будут.

"По факту смерти двухмесячной девочки проводится доследственная проверка. На теле ребенка следователи зафиксировали ссадины и кровоподтеки. В настоящее время назначено и проводится медицинское исследование, которое позволит установить причины смерти и механизмы получения телесных повреждений. По его результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточняет старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ ПО городу Москве Виктория Цыпленкова.

Скончавшаяся этой ночью от побоев девочка была шестым ребенком в этой неполной семье. Кто её отец непонятно. По наблюдениям соседей, женщина часто меняла сожителей.

Четверых малышей не так давно определили в детский дом, лишив мать родительских прав. Однако, 2 года назад она решила рожать вновь, пообещав инспекторам из органов опеки исправиться. До сегодняшнего дня социальные службы действительно отмечали в своих отчетах — в доме чисто, ребенок накормлен. Два месяца назад на свет появилась еще одна — шестая по счету — девочка. Она-то и погибла.

"При осмотре квартиры было установлено, что дети проживали в нормальных условиях , им обеспечивался необходимый уход, забота, дети были ухожены, накормлены. В холодильнике и на кухне имелся необходимый набор продуктов. Также в квартире было чисто, много игрушек", — рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Фили-Давыдково Светлана Фомина.

До завтрашнего дня подозреваемую проверят на адекватность психологи, а анализы покажут — принимала ли она алкоголь или наркотики. Никаких родственников подозреваемой пока отыскать не удалось, поэтому двухгодовалую девочку, после того как её мать задержали органы опеки увезли в дом ребенка.

Напомним, в Брянске отец убил 9-месячную дочь Аню Шкапцову, а затем они вместе с материю инсценировали её похищение 11 марта.