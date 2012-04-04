В Южном Бутове на Лазарева 13-летняя школьница разбилась, выбросившись из окна

На юге Москвы в микрорайоне Южное Бутово выбросилась ранним вечером среды из окна 11 этажа 13-летняя школьница. Происшествие случилось в 18 часов по адресу: ул.Адмирала Лазарева, д.64. Девочка упала на козырек подъезда и скончалась на месте.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, найдена предсмертная записка. Вероятнее всего, причиной самоубийства стала неразделенная любовь, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в последнее время в России прошла череда самоубийств детей и подростков. Примером ужасающе много. Один из инцидентов произошёл в Москве 20 марта - 14-летняя школьница целенаправленно выбросилась с лестничной клетки на Молодогвардейской улице.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предложил решать проблему детских суицидов на государственном уровне: "Уже неоднократно говорилось, что детские суициды стали бедой нашего времени. Очевидно, что эту проблему необходимо решать на государственном уровне, нужна комплексная программа".

Пока это остаётся добрым намерением. А дети гибнут.