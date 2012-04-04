В Сургуте похоронили командира экипажа разбившегося ATR-72

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в среду похоронили командира самолета ATR-72 Сергея Анцина, погибшего в результате крушения самолета 2 апреля под Тюменью.

Гражданская панихида прошла в траурном зале на городском кладбище. Проститься с командиром экипажа пришли родные, друзья и коллеги.

Сергей Анцин родился в Сургуте, окончил Сургутский нефтяной техникум и Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. В авиакомпании "ЮТэйр" он работал с 2008 года. 3 апреля летчику исполнилось бы 28 лет.

Жертвами авиакатастрофы под Тюменью стал 31 человек. Выжили 12 человек.

В Тюменской области объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании "ЮТэйр".

Следственные действия на месте катастрофы самолета ATR-72, разбившегося в Тюмени, завершены. После осмотра обломков самолета французскими специалистами фрагменты фюзеляжа перевезут в один из ангаров аэропорта, где с ними продолжат работу специалисты межгосударственного авиационного комитета.

Заместитель председателя МАК Алексей Морозов сообщил, что ведется расшифровка бортовых самописцев, в ближайшее время начнется идентификация голосов членов экипажа. По его словам, процедура может занять около недели.