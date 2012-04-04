В Петербурге в Красногвардейском районе пропал 8-летний ребенок

В Красногвардейском районе Санкт-Петерубрга накануне пропал восьмилетний мальчик. Ученик второго класса одной из школ города ушел с уроков во вторник в 14:30. Домой мальчик не вернулся.

Мать ребенка, преподаватель той же школы, заявила в полицию. Мальчик ростом 135 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. При себе имел красный школьный рюкзак с изображением машинок. Ранее из дома не уходил, передает АН «Оперативное прикрытие».

В Московском районе северной столицы утром в среду был задержан 9-летний Глеб. Мальчик накануне днем ушел из дома на Авиационной улице гулять и не вернулся. Об этом в 2 часа ночи в полицию заявил его отец. Сотрудникам правоохранительных органов ребенок сообщил, что гулял по улице, грелся в подъездах. Как оказалось, мальчик и ранее неоднократно и беспричинно уходил из дома.

В Ленобласти ищут 16-летнего подростка. Житель поселка имени Тельмана Тосненского района накануне уехал в школу города Колпино и не вернулся домой.