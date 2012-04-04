Дело возбуждено по факту убийства экс-мэра Шахт Сергея Пономаренко

В Москве сегодня по факту убийства экс-мэра города Шахты (Ростовская область) Сергея Пономаренко возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия. Выясняется цель пребывания Пономаренко в столице.

"АН" сообщали, что на автозаправочной станции, расположенной по адресу Можайское шоссе, 43 был убит бывший мэр города Шахты Сергей Пономаренко. Пономаренко скончался от огнестрельного ранения в голову.



По данным источника в правоохранительных органах, момент убийства был зафиксирован камерами наружного наблюдения заправочного комплекса. На видеозаписи видно, что рост стрелявшего составляет около 160 см, он одет в черную куртку с капюшоном.

Полномочия Сергея Понамаренко на посту мэра города Шахты были досрочно прекращены 9 февраля 2011 года решением городской думы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что Шахты занимают 11 место по уровню социального развития среди 12 городских округов области. А в последнее время от его населения поступало много жалоб на работу городского ЖКХ, в том числе, на проблемы с водоснабжением.

В июне 2011 года в отношении Пономаренко было возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением должностными полномочиями. По данным прокуратуры, он, будучи главой города, фиктивно трудоустроил на должности муниципальной службы ряд граждан - личного повара и охранника. Зарплату Пономаренко им платил из средств местного бюджета. За период 2005-2011 годов суммы выплат составила в общей сумме более 2 млн. рублей.

В ходе проверки также было установлено, что с 2007 по 2010 годы Пономаренко использовал в личных целях микроавтобус Мерседес-Бенц "Viano Luxuri 3.5" стоимостью более 2,5 млн. рублей. Изначально микроавтобус приобретался мэрией для защиты документации при ее перевозке. Установлено, что местному бюджету был причинен ущерб в размере более 1 млн. рублей.

В начале марта 2012 года Главное управление МВД РФ по Ростовской области сообщило о том, что в отношении бывшего мэра возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), передает Интерфакс. По версии следствия, с сентября 2008 по июнь 2010 года он давал указания о передаче новой специализированной коммунальной техники и массовом переводе работников городского муниципального водоснабжающего предприятия в аффилированную ему коммерческую фирму. Городское предприятие было подвергнуто процедуре банкротства.