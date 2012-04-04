В Москве на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии в среду утром на рельсы упал пассажир. Пострадавший с тяжелыми травмами был отправлен в ближайшую больницу. Причина ЧП устанавливается.

Чтобы поднять мужчину с путей, на 10 минут снималось напряжение контактного рельса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

В настоящее время движение поездов на Арбатско-Покровской линии входит в обычный график.

"АН" писали, что последний несчастный случай такого рода в Москве на станции метро "Волжская" 30 марта окончился трагически.