Машина пожарных протаранила джип в центре Москвы на Большой Ордынке

В центре Москвы пожарная цистерна в среду днём протаранила джип Mitsubishi Outlander на съезде с Большой Ордынки на Серпуховскую площадь. Постадавших нет. В результате ДТП на Большой Ордынке образовался прочный затор.

От Большого Ордынского переулка до Серпуховской площади образовалась полукилометровая пробка. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные аналитического центра "Яндекс.Пробки", скорость движения по Большой Ордынке не превышает 5 километров в час.