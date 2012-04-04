Версия о том, что причиной катастрофы ATR-72-200 под Тюменью стала его необработка противообледенительной жидкостью, рассматривается. Впредь самолеты "ЮТэйр" будут проходить эту процедуру в обязательном порядке.

Об этом заявил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов, сообщает РИА Новости. Обычно это оставляется на усмотрение экипажа.

Мартиросов подтвердил, что разбившийся ATR-72 такую обработку не проходил.

Ранее "АН" писали: В районах и автономных округах Тюменской области в среду начался трехдневный траур в связи с авиакатастрофой ATR-72, в которой погиб 31 человек.



