Причины пожара в башне "Восток" комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" станут известны в течение десяти дней. Об этом сообщил замначальника столичного Главного управления МЧС РФ Сергей Аникеев.



Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулись пожарные.

"Сложности возникали из-за сильного ветра, и вертолетам было тяжело работать на высоте 260 метров, — сказал он. — Кроме того, внутренний водопровод не был запитан водой, и пришлось прокладывать три рукавных линии для запитки водой мотопомп".

Вертолет своими лопастями только разжег огонь, но пока другого оптимального способа тушить пожары на высотах, кроме вертолета, нет. "Тем более, что это безводный район и строящийся объект, где нет еще систем пожаротушения", — добавил он.

Аникеев сообщил, что пожарным пришлось пешком поднимать техническое вооружение, а только одна мотопомпа весит 260 кг.

Пожар в башне "Восток" в деловом центре "Москва-Сити" произошел в понедельник около 20:00. На 66-67 этажах загорелись стройматериалы и утеплитель на площади 50 квадратных метров. Туда пожарные поднимались пешком. Но огонь стремительно распространился, полностью охватив два этажа, включая наружную часть, где загорелись и наружная реклама, и строительные леса.

На ликвидацию возгорания понадобилось около 4 часов. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В тушении принимали участие 25 отделений на основных и специальных пожарных автомобилях, общей численностью 102 человека. К борьбе с огнем были привлечены сразу четыре пожарных вертолета — три Ка-32 и один Ми-26, оборудованные специальными водосливными устройствами.

Пожарные впервые работали на такой высоте — 260 метров.

В самом здании, которое пока не введено в эксплуатацию, отсутствуют противопожарные системы защиты. ЧП могло произойти из-за теплового воздействия прожектора, установленного на деревянной опалубке.

Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося, назначена пожаро-техническая экспертиза. После ее окончания будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В свою очередь, МЧС РФ в рамках административного расследования проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности в башне "Федерация".

Ранее, по материалам Госпожнадзора, московские суды не раз штрафовали владельцев комплекса, а также временно приостанавливали деятельность на территории "Федерации".



