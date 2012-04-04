Опознаны 27 из 31-го погибшего в авиакатастрофе ATR-72 под Тюменью

Опознаны 27 погибших в понедельник под Тюменью в катастрофе самолёта ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс Тюмень-Сургут, сообщили в МЧС РФ. Остаются неопознанными тела четырех погибших.

Процедура опознания погибших началась в понедельник поздно вечером, напомнимает РИА Новости.

"АН" писали, что сегодня в Тюменской области на Ямале и в Югре объявлентраур по погибшим.

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал 2 апреля утром при взлете из аэропорта Тюмени вблизи поселка Горьковка в 05.50 мск. На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, выжили двенадцать человек, все они находятся в больницах. Четверо в очень тяжелом состоянии, одного из них борт МЧС переправил в Москву.