Повесившийся в Таиланде турист разыскивался в Москве (ВИДЕО)

Повесившийся в Таиланде во вторник 66-летний россиянин оказался объявленным в федеральный розыск как без вести пропавший генеральным директором подмосковного ООО "Фармтехпром" Борисом Давыдовичем Фальковским.

Борис Фальковский покинул Москву, не предупредив о своем отъезде родственников. Он ушел из дома 14 марта 2012 года. Жена и дочь предпринимателя обратились в полицию, чтобы найти пропавшего, передают Вести.

Полицейские выяснили, что российский бизнесмен купил билет в Таиланд и покинул Россию 15 марта. 23 марта он должен был вернуться, но так и не сделал этого. Его виза истекала 13 апреля.

3 апреля российского туриста нашли повешенным на шелковом шнурке на задворках одного из таиландских ресторанов между пляжами Патонг и Камала. В бумажнике, найденном при нем, было всего 20 бат (17 рублей). Рядом с повешенным, одетым в черную футболку и брюки, стоял стул.

Тело россиянина отправлено в госпиталь Патонга. Полиция Таиланда наряду с самоубийством рассматривает и версию насильственной смерти. Сомневаться в том, что россиянин добровольно ушел из жизни, тайскую полицию заставляет необычная поза, в которой был обнаружен погибший: мужчина стоял обеими ногами на земле, колени его были согнуты

Борис Давыдович Фалльковский родился 3 июля 1946 года на Украине, он был учредителем владельцем солнечногорского ООО "Фармтехпром", производящего медтехнику и оборудование с 1994 года.

"До исчезновения папа решил расширить бизнес и взял в кредит около 3 миллионов рублей, — рассказала дочь погибшего Ирина. — На эти деньги он хотел закупить новые станки. Но возникли проблемы с выплатой этого долга банкам. Отца в последние дни было не узнать, он замкнулся в себе. Думаю, его подавленное состояние и подтолкнуло к такому шагу".

"АН" писали, что в Таиланде полиция острова Пхукет обнаружила утром 2 апреля тело 66-летнего туриста из России повешенным на дереве. Завконсульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников подтвердил факт гибели россиянина на Пхукете.