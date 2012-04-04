"Боинг 737" компании "Белавиа" совершил аварийную посадку в Минске

В Минске в аэропорт минувшей ночью через несколько минут после вылета в Ашхабад вынужден был вернуться самолет "Боинг 737" компании "Белавиа". На его борту находились 96 пассажиров и восемь членов экипажа.

Уже через несколько минут после взлета в кабине пилотов "Боинга" сработала система, сигнализирующая о неисправности правой стойки шасси. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Экипаж принял решение вернуться обратно в Минск, передает ИТАР-ТАСС. Компания "Белавиа" предоставила пассажирам этого рейса другой самолет