"Боинг 737" компании "Белавиа" совершил аварийную посадку в Минске
4 апреля 2012, 10:37 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
В Минске в аэропорт минувшей ночью через несколько минут после вылета в Ашхабад вынужден был вернуться самолет "Боинг 737" компании "Белавиа". На его борту находились 96 пассажиров и восемь членов экипажа.
Уже через несколько минут после взлета в кабине пилотов "Боинга" сработала система, сигнализирующая о неисправности правой стойки шасси. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Экипаж принял решение вернуться обратно в Минск, передает ИТАР-ТАСС. Компания "Белавиа" предоставила пассажирам этого рейса другой самолет