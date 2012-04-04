Снежная буря парализовала движение всего транспорта на Сахалине

На юге Сахалина мощный снежный циклон парализовал движение автомобильного, морского и воздушного транспорта. Скорость ветра достигает 30 м/с, кружит сильная метель, видимость составляет менее 500 метров, сообщают синоптики.

Снегоуборочная техника из-за чрезвычайно низкой видимости не может приступить к расчистке дорог.

Не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Южно-Сахалинск, не работает паромная переправа Ванино-Холмск, закрыты дороги между городами Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Долинск, Невельск и другими населенными пунктами.

Циклон будет хозяйничать над островом до завтрашнего утра, передает ИТАР-ТАСС. В управление автомобильных дорог Сахалинской области поступает информация о застрявших в снегу машинах, идет проверка таких сообщений.