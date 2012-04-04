Прорыв газопровода на Урале, идёт эвакуация жителей Верхней Пыжмы

В Свердловской области утром среды произошло техногенное чрезвычайное происшествие: прорыв газового магистрального трубопровода в районе частных домом в Верхней Пышме. Ведется эвакуация жителей города.

Причина прорыва трубы с газом диаметром 500 миллиметров устанавливается. Сотрудники МЧС России эвакуировали жителей трех ближайших к месту прорыва частных домов. Место аварии, произошедшей в 7 часов 41 минуту по московскому времени, оцеплено.

"Чудом не последовало мощного взрыва и пожара", — прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает Интерфакс. Он добавил, что по предварительным данным, повреждение гидромолотом магистрального газопровода, который снабжал газом Верхнюю Пыжму, произошло при произошло при проведении строительных работ.

В Верхней Пыжме полиция проводит спецоперацию "Тайфун" по ликвидации техногенного ЧП. Для создания зоны безопасности вокруг места техногенной аварии был поднят по тревоге личный состав городской полиции. Доступ людей к месту порыва газопровода ограничен, а движение транспорта перекрыто.

Газовики заняты тем, чтобы прекратить утечку газа и перекрыть задвижку трубы. Но задвижка на газопроводе находится в соседнем Среднеуральске.