В Омске самолет с 16 пассажирами не вылетел в назначенное время

Аварийная сигнализация сработала на борту самолета CRJ-200 в аэропорту Омска при подготовке к вылету. Самолет компании "ИрАвиа" должен был выполнить рейс из Омска в Иркутск. Воздушное судно сняли с рейса.

16 пассажирам пришлось вернуться в здание аэропорта.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Наталья Криницкая подтвердила, что у самолета 3 апреля в 18 часов 40 минут по местному времени сработала аварийная сигнализация закрытия входной двери. Негерметичность двери могла привести к трагедии. Пассажиров пересадили на запасной борт авиакомпании "ИрАвиа", сообщает "Интерфакс".

Омская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

CRJ-200 – региональный реактивный узкофюзеляжный 50-местный самолет компании Bombardier Canadair Regional Jet. CRJ-200 имеют повышенные эксплуатационные характеристики: данный тип способен выполнять полеты в сложных метеорологических условиях и в условиях высокогорных аэродромов. Максимальный взлетный вес составляет 21 тонну. Максимальная скорость полета – 865 километров в час. За время эксплуатации самолетов с 1991 года в авиакатастрофах было потеряно 12 машин.



