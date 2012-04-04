Ураган в Японии: 5 погибших, сотни раненых, 216 тыс. семей без света (ВИДЕО)

На северо-востоке Страны Восходящего Солнца более 216 тыс семей остались в среду без электроэнергии. Ураганные ветры накануне привели к многочисленным разрывам в высоковольтных линиях. Есть погибшие.

Обрывы проводов привели к остановке движения по скоростным железнодорожным линиям, которые ведут на северо-восток Японии и в город Ниигата. На самом северном острове страны не функционируют 80 поездов. Лихорадит и воздушный транспорт - из-за ураганных ветров отменены более 70 авиарейсов.

Обрывы проводов зафиксированы в японских префектурах Аомори, Ивате, Мияги, Акита, Ямагата, Фукусима и Ниигата. В результате удара стихии также возникли проблемы с мобильной связью в шести префектурах северо-востока главного японского острова Хонсю.

Сложности с электропитанием привели к перебоям в работе насосов, которые подают воду в бассейны для охлаждения отработавших топливных стержней на двух остановленных АЭС на северо-востоке страны. Сейчас энергоснабжение восстановлено, и ситуация, как сообщается, находится под контролем. Повышения температуры в бассейнах не зафиксировано.

"АН" писали, что в понедельник один человек уже погиб из-за бури, шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Во вторник в результате инцидентов, вызванных ударом стихии, в различных районах страны погибли пять человек. Более 440 пострадали. Состояние двоих сейчас оценивается как крайне тяжелое.

В среду зона ураганных ветров передвинулась на северо- восток и север Японии, где сохраняется опасная ситуация. В префектуре Ямагата скорость шквальных порывов достигала 44 м/сек.