На выезде из Екатеринбурга, на 10 километре трассы Екатеринбург-Пермь на АГЗС "Газпромнефть" накануне вечером прогреемел взрыв. В результате пострадали две женщины, одна из них госпитализирована. Ущерб подстчитывается.

На территории газозаправочной станции раздался мощный хлопок, в результате которого в торговом павильоне вылетели стекла и обрушился потолок. Пострадали две женщины-продавца, сообщил пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, передает ИТАР-ТАСС. Одна из них с подозрением на сотрясение мозга была доставлена в ГКБ №36, вторая женщина получила ушиб ноги и от госпитализации отказалась.

"По одной из отрабатываемых версий, в павильоне, расположенном в непосредственной близости от газозаправки, могло быть повышенное содержание газа, что и привело к взрыву. Рассматриваются и другие возможные причины происшествия", — сообщил Валерий Горелых.

"АН" писали, что 1 апреля в центре столицы Узбекистана взорвалась автозаправка недалеко от международного аэропорта в Ташкенте.

Напомним, 1 июня минувшего года в Костроме взорвались две автозаправочные станции: одна - с газом, другая - с бензином. Три человека погибли.