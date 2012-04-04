Траур по погибшим в авиакатастрофе ATR-72 под Тюменью (ВИДЕО)

В районах и автономных округах Тюменской области в среду начался трехдневный траур в связи с авиакатастрофой ATR-72, в которой погиб 31 человек. Отменены все развлекательные мероприятия и передачи на телевидении и радио.

"От имени тюменцев выражаю искреннее соболезнование родным и близким всех, кто погиб в страшной авиакатастрофе. Пассажиры и члены экипажа, летевшие в Сургут самолетом ATR-72 – члены ваших семей, самые дорогие и любимые люди. Ничем не унять боль утраты, но мы, ваши земляки, всегда рядом и готовы поддержать вас в трудную минуту", - сказано в официальном соболезновании губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

На месте крушения самолета установили Поклонный крест. Со 2 апреля в храмах Тобольско-Тюменской епархии проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе. Панихиды будут совершаться и сегодня. На месте катастрофы 3 апреля прошло заупокойное Богослужение.

Губернатор Владимир Якушев, по сообщению пресс-службы, также поддержал идею инициативных горожан организовать временный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе, куда бы каждый мог принести цветы, зажечь свечу. Такой мемориал решено разместить на площади Памяти в центре Тюмени.

"АН" писали, что самолет ATR-72-200 компании "ЮТэйр", летевший в Сургут, упал в понедельник в 07:50 по местному времени /05:50 мск/ при взлете из тюменского аэропорта Рощино. В результате погиб 31 человек, 12 выжили. Накануне спецборт МЧС России перевёз в Москву с одного из выживших при падении самолета для дополнительного лечения. В тюменских больницах остаются еще 11 пострадавших, все в тяжелом состоянии, 3 в очень тяжёлом В крови членов экипажа алкоголь не обнаружен. МАК проводит расследование авиакатастрофы. 3 апреля МАК сделал заявление, что двигатели самолета работали до последнего момента.