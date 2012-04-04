В Гонконге арестован теплоход "Сахалин", плавающий под флагом Белиза . С борта "Сахалина" по электронной почте заместителя председателя Российского профсоюза моряков Николая Суханова пришло сообщение о создавшейся ситуации.



Причину ареста пока не знают. Моряки - 5 граждан России и 16 граждан Украины, требуют ликвидации многомесячной задолженности по зарплате и репатриации домой за счет судовладельца. Теплоход стоит на рейде Гонконга, власти этого порта с судна никого не отпускают. Члены экипажа теплохода сообщают, что на судне нет топлива, не работают кондиционеры и вентиляция, недостаточно продуктов и пресной воды. В последнем рейсе из Индии в Китай на океанском транспорте постоянно выходил из строя главный двигатель, но отремонтировать его не возможности, отсутствуют запчасти.

Суханов обратился в морской профсоюз Гонконга с просьбой оказать содействие экипажу теплохода "Сахалин" в решение проблем моряков, связанных с ликвидацией задолженности по зарплате и репатриации на родину, сообщает ИТАР-ТАСС. Российские члены экипажа были приняты на работу на судно в Новороссийске.

Теплоход "Сахалин" был построен в 1985 году, длина судна 185 метров, дедвейт 25 680 тонн.