Найдено тело пропавшей 15-летней девушки, её 20-летнего друга ищут в Приморье

В Приморье судмедэкспертизой установлено, что пропавшая во Владивостоке со своим 20-летним другом девятиклассница Валерия Шамаева, тело которой обнаружили в Амурском заливе, утонула. Очевидно, автомобиль пары провалился под лёд.

Специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы установили, что причиной смерти стало утопление, таким образом подтвердилась ранее являвшаяся приоритетной у следователей версия о том, что 15-летняя девушка утонула. Тело Шамаевой было обнаружено 30 марта в акватории Амурского залива в районе Второй речки. Девушка ранее пропала со своим 20-летним знакомым Владимиром Дегтяревым.

Они уехали на автомобиле Mitsubishi Dingo в неизвестном направлении, мобильные телефоны молодых людей отвечать перестали. К поискам пропавших присоединилась неравнодушная общественность Владивостока, однако это не дало результатов сообщила старший помощник руководителя приморского СУ СКР Аврора Римская, передает ИА "Приморье24". Сейчас эксперты ведут поиск спутника Шамаевой, а также автомобиля.

По словам источника в правоохранительных органах, скорее всего, молодые люди выехали на лед в пригороде Владивостока, после чего автомобиль провалился.

Девушка, очевидно, сумела выбраться из салона, но захлебнулась. Ее тело отнесло течением до Второй речки. Следователи полагают, что парень сейчас находится в автомобиле на дне. Однако, по словам экспертов, найти тело юноши вряд ли удастся до тех пор, пока не растает лед на акватории. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".