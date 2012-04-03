Аня Большакова, пропавшая в Челябинске, найдена живой

В Челябинске обнаружена живой 10-летняя девочка. Аню Большакову нашли в подъезде одного из домов, где школьница просидела всю ночь.Девочка боялась возвращаться домой из-за потерянной сменной обуви.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков уточнил, что Аня найдена в подъезде одного из многоэтажных домов поселка Новосинеглазово.

По словам самой девочки, она потеряла в школе «вторую» обувь и боялась возвращаться домой, поэтому и переночевала в подъезде дома, передает РИА «Новости».

«АН» сообщала, что полиция разыскивает 10-летнюю жительницу села Ново-Синеглазово Советского района Челябинска Аню Большакову, которая ушла в школу в понедельник и до сих пор ее местонахождение не известно. С заявлением о пропаже девочки обратилась ее тетя, которая является опекуном ребенка. Было возбуждено дело об убийстве.