В Крымске мужчину пытали и насиловали в кабинете начальника угрозыска

На Кубани следователи проводят проверку в связи с появлением в Интернете видеообращения жителя станицы Варениковской Крымского района. Сергей Медвеш утверждает, что он стал жертвой правоохранителей.

Следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю на одном из сайтов в Интернете было выявлено видеообращение жителя станицы Варениковской Крымского района о том, что работники полиции применяли в отношении него меры физического воздействия, принуждая к даче показаний.

Медвеш проходит свидетелем в уголовном деле об убийстве 17-летней девушки. В видеозаписи мужчина рассказал, что полицейские заставили его надеть наручники, посадили в автомобиль и привезли в кабинет "начальника уголовного розыска" в Крымске, где ему предложили дать "нужные" показания, чтобы его признали свидетелем.

По словам Медвеша, полицейские заставили его читать молитвы, потом сняли с него белье и насиловали пустой бутылкой из-под водки. Он дал те показания, которые нужны были оперативникам.

Руководитель краевого управления СКР дал поручение провести доследственную проверку. Во вторник ее организовал территориальный следственный отдел. После того, как будет установлена картина произошедшего, следователи примут процессуальное решение.