В Петербурге в метро обокрали гражданина США

В Петербурге в метро обокрали американца, а у студента из Китая пропали паспорт и виза. У 50-летнего жителя Лос-Анжелеса вчера в 12:30 при посадке в вагон на станции «Маяковская» (в сторону «Гостиного Двора») вытащили из левого наружного кармана джинсов кошелек стоимостью 200 долларов.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», в нем лежали 650 долларов и 1300 рублей. 5 апреля американец должен уехать в Ярославль, а 11-го покинуть пределы России.

А у студента из Китая пропали паспорт и виза. 23-летний студент Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения заявил, что у дома 119, корпус 3 по улице Савушкина обнаружил отсутствие своих документов.