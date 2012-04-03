В Москве-реке нашли тело взрослого мужчины

В Москве сотрудники МЧС России нашли тело взрослого человека в Москве-реке. Инцидент произошел в районе набережной Тараса Шевченко. Труп нашли спасатели, искавшие детей, якобы вышедших на лед.

В службу "01" о гуляющих детях во вторник днем сообщил неизвестный. По его словам, двое детей якобы гуляют по льду Москвы-реки на набережной Тараса Шевченко. На место происшествия прибыли спасатели, которые начали искать детей, передает Интерфакс. В ходе поиска детей на поверхность всплыло тело взрослого человека.