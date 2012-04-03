В Петербурге ограблен ломбард,но охрана на сигнал тревоги не приехала

В Петербурге во Фрунзенском районе накануне совершено вооруженное нападение на ломбард ООО «Ломбард-Кредит», расположенный в доме 33 по Будапештской улице.

Четверо неизвестных преступников в 11:50 в масках вошли в помещение ломбарда. Угрожая пистолетом 42-летней женщине, продавцу-консультанту, и 37-летней кассирше, разбойники молотком разбили две витрины, забрали драгоценности и скрылись, передает АН «Оперативное прикрытие». В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ломбард оборудован «тревожной» кнопкой, выведенной на пульт ФГУП «Охрана». Сигнализация сработала в 11.55, но группа задержания на место не прибыла.В помещении ломбарда ведется видеонаблюдение, видеозапись изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).