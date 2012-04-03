В Петербурге при задержании хулиганы покусали двух полицейских

В Петербурге накануне в 20:10 у дома 57, корпус 1 по улице Пограничника Гарькавого 32-летний петербуржец, транспортировщик завода, во время задержания за правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ (мелкоехулиганство), укусил за правую руку полицейского ОВО Красносельского района.

35-летний прапорщик полиции с укушенной раной правой кисти, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, продолжил несение службы, передает АН «Оперативное прикрытие». Хулиган доставлен в 84-й отдел полиции.

В тот же день в Ленинградской области в 2:30 ночи в городе Кингисеппе, у дома 8 по Крикковскому шоссе, 21-летний рабочий порт "Усть-Луга", житель Ставропольского края, при доставлении в ОМВД для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ, ногой ударил по служебной двери автомашины ВАЗ-21144 вневедомственной охраны.

Затем молодой человек стал хватать за форму 26-летнего сержанта полиции и укусил стража порядка за голову. Медики обработали ссадину головы. После полученной медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, полицейский продолжил несение службы.